Експерт: Українці можуть втратити до 200 мільйонів євро від кіпрського податку

Масштаб фінансових втрат українських вкладників через рішення влади Республіки Кіпр оподаткувати банківські вклади може становити 100-200 млн євро, що, безумовно, змусить великих клієнтів поміняти кіпрські банки на банки інших країн – наприклад, Латвії і Швейцарії.

Про це у коментарі УНІАН заявив керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

«Втрати українців (через введення оподаткування банківських вкладів на Кіпрі – УНІАН), звичайно, будуть. От тільки складно оцінити масштаб цих втрат. Якщо виходити з типового співвідношення російських і українських грошей у світовій фінансовій системі як 10 до 1, а також з втрат росіян у розмірі 1-2 млрд євро, то українці можуть втратити від введення спецподатку на банківські рахунки на Кіпрі 100-200 млн євро. Багато, але не критично», – сказав експерт.

За його словами, проблеми Кіпру обговорюються дуже давно, і чимало людей, зокрема в Україні, підготувалися до цього і вивели свої гроші з кіпрських банків. «Проте, напевно, є й такі, хто «завис» зі своїми грошима і грошима своїх компаній у кіпрських банках. Думаю, все більше грошей йтиме з кіпрських банків, у першу чергу, до Латвії і Швейцарії», - відзначив Е.Найман.

Він також роз'яснив, що податок, який у цілому вводиться на Кіпрі, не є великим злом. «Якщо мислити чисто математично, то для вкладників, дійсно, вигідніше одноразово заплатити 7-10% (податку - УНІАН), ніж мати ризик взагалі не одержати повернення коштів за вкладом у разі дефолту країни», - затверджує Е.Найман.

Нагадаємо, 16 березня ц.р. парламент Кіпру планував схвалити план введення в республіці податку на банківські вклади, обсяг надходжень від якого має стати частиною загального обсягу фінансової допомоги країні. Оподаткування спочатку має було бути диференційованим – для вкладів менше за 100 тис. євро (за ставкою близько 6,7%) і понад 100 тис. євро (за ставкою близько 10%). Разом з тим, 16 березня остаточного рішення щодо оподаткування ухвалено не було – голосування щодо відповідного законопроекту відбудеться у парламенті Кіпру 18 березня. Тим часом паніка, що виникла, вже змусила державних регуляторів припинити всі безготівкові розрахунки і скоротити ліміт видачі готівки у банкоматах, за деякими даними, до 200 євро на добу.

Як повідомляв УНІАН, аналітики рейтингового агентства Moody’s вже заявили, що введення Кіпром податку на вклади вдарить по всіх вкладниках Євросоюзу.