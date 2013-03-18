Путін назвав введення податку на Кіпрі несправедливим і небезпечним рішенням

Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков. Як пише РІА Новости, Кіпр на вимогу ЄС оголосив, що з депозитів до 100 тисяч євро спишуть 6,75%, а з більш великих вкладів - 9,9%.

Острівна держава побоюється масового відтоку капіталів після примусової реструктуризації вкладів, у зв'язку з чим ЦБ Кіпру заборонив будь-які платежі і перекази місцевим банкам. Голосування по закону про податок на вклади відбудеться у кіпрському парламенті в понеділок.

За оцінкою Moody's, банки РФ,які проводять операції з зареєстрованими на Кіпрі компаніями російського походження і кіпрськими банками, ризикують 43-53 мільярдами доларів.

Як повідомив Пєсков, в понеділок вранці Путін провів оперативну нараду з керівництвом адміністрації, помічниками і радниками, які курують економічні питання, на якій обговорювалася економічна ситуація в єврозоні. "У цьому контексті, оцінюючи можливе рішення про введення на Кіпрі додаткового податку на банківські вклади, Путін сказав, що таке рішення, у разі його прийняття, буде несправедливим, непрофесійним і небезпечним", - процитував президента прес-секретар.

Нагадаємо, зранку російський рубль подешевшав до тримісячних мінімумів у парі з доларом при відкритті біржової сесії понеділка, відігравши попит на безпечні активи і втечу від ризику після оголошення плану фінансової допомоги Кіпру у відповідь на конфіскаційний податок на депозити в банках острова.