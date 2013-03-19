Чоловік упав із велосипеду під потяг

17 березня о 22:20 козятинським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на залізничному вокзалі станції Козятин стався нещасний випадок із 49-річним жителем районного центру.

Як з’ясувалося, чоловік на велосипеді не дотримався правил безпеки на залізниці, та, не впоравшись із керуванням, впав на колію під колеса пасажирського потягу №81 «Київ - Ужгород».

Потерпілого доставлено в реанімаційне відділення Козятинської відділкової лікарні з діагнозом «травматична ампутація обох кистей рук». Стан потерпілого тяжкий.