На Житомирщині водій «Лексуса» збив на смерть жінку й утік

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, ця трагедія сталася на 125-му кілометрі автодороги Київ-Ковель біля с. Йосипівни, Малинського району, Житомирської області. До міліції надійшло телефонне повідомлення про те, що на дорозі під час дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка.

Як повідомив начальник Малинського міськвідділу міліції Михайло Старовойт, за вказаною у повідомленні адресою невідкладно прибула слідчо-оперативна група, працівники якої почали огляд місця події. На місці трагедії було встановлено особу загиблої, нею виявилася 54-річна мешканка одного з сіл району.

На місці дорожньо-транспортної пригоди експерти виявили уламки та частини деталей автомобіля, яким, ймовірно, було збито людину. За ними правоохоронці встановили марку та колір автівки.

«Орієнтування на розшук автомобіля «Лексус» чорного кольору отримали працівники Державтоінспекції, - говорить начальник відділення ДАІ Малинського МВ УМВС Володимир Савченко. – І за вісім кілометрів від місця ДТП на іншій автодорозі інспектори виявили автомобіль, що за зовнішніми ознаками відповідав орієнтуванню.

Підозри правоохоронців посилилися, коли на виявленому автомобілі вони побачили значні механічні пошкодження, характерні для наїзду на перешкоду. За кілька хвилин ДАІшники виявили чоловіка, який зізнався, що перебував за кермом «Лексуса» та скоїв ДТП.

За словами затриманого, 26-річного громадянина іншої держави, він позичив автомобіль у друзів зі столиці, аби навідатися до родичів у м. Коростень Житомирської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася, коли молодий чоловік вже повертався у столицю. У вечірніх сутінках він не помітив жінку, що перетинала проїзну частину дороги по пішохідному переходу. А коли зрозумів, що накоїв, злякався і втік.

Наразі за фактом порушення правил безпеки, що призвели до смерті потерпілого, відкрито кримінальне провадження. Чинне українське кримінальне законодавство за подібні дії передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.