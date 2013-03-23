Українців просять утриматися від поїздок до Румунії

У сусідній країні у багатьох місцях на дорогах ускладнено рух, а наступними днями у північних і північно-східних регіонах очікується значне зниження температури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, на адресу керівництва області надійшов лист від віце-консула Генерального консульства України в Сучаві щодо ускладнення погодних умов і дорожнього руху в Румунії. Як зазначається у листі, 22 березня погодні умови на території Румунії у межах повітів консульського округу Генерального консульства України в Сучаві значним чином ускладнились тривалими снігопадами, хуртовинами, наметами та ожеледицею.

«З 10-ої години 22 березня на території північно-східної частини країни оголошено штормове попередження щодо снігопадів і посилення вітру до 70 км на годину, – йдеться у листі. – Найбільш складна ситуація спостерігається у повітах Сучава, Ботошань, Яси, Бакеу, Вранчя та Нямц, у яких на значній частині доріг умови руху ускладнились у зв’язку з ожеледицею, викликаною зниженням температури та вітром».

Крім цього європейська магістраль Е-85 «Сирет – Бухарест» функціонує з обмеженнями, викликаними роботою снігоприбиральної техніки.