Офіційний курс валют на 25 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 25 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 22 березня – 799.3000); 100 EUR – 1034.9336 (на 22 березня – 1031.8963); 10 RUR – 2.5840 (на 22 березня – 2.5874) Усі курси валют на 25 березня

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