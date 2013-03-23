Офіційний курс валют на 25 березня
04:00, 23 березня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 25 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 22 березня – 799.3000);
100 EUR – 1034.9336 (на 22 березня – 1031.8963);
10 RUR – 2.5840 (на 22 березня – 2.5874)
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