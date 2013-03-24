ЗМІ: На трасі Київ-Житомир утворився 70-кілометровий затор

Про це Gazeta.ua повідомив читач Борис Уланенко.

"Близькі люди стоять у пробці вже близько 12 годин без будь-якого руху. Прохання висвітлити ці події, тому що державні служби мовчать, як і ключові ЗМІ ", - пише він.

"За кілометр від них знаходиться табір військових, який забезпечує водою і їжею. - продовжує він. - Але дійти до них є можливість не у всіх - снігу по коліна. У пробці є маршрутки, в них ситуція зовсім погана. Вони стоять за 45 км від Києва, по телефону довіри ДАІ сказали, що пробка починається на 19-му км від Києва".