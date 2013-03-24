50 сіл відрізані від світу на Хмельниччині

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, цю цифру озвучив очільник регіону Василь Ядуха під час всеукраїнської селекторної наради під керівництвом віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула.

«Хмельницька область серйозно потерпіла від стихійного лиха, яке спричинили сильні снігопади і пориви вітру. За два дні випала місячна норма опадів. Загалом до 400 сільських населених пунктів були відрізані від райцентрів. Наразі ця цифра коливається в межах 50», - сказав очільник області.

В.Ядуха зауважив, що внаслідок сильних поривів вітру утворюються перемети, які потрібно розчищати щочотири години. Найскладніша ситуація у Волочиському, Городоцькому, Красилівському, Полонському, Шепетівському, Старосинявському і Старокостянтинівському районах.

«За сприятливих погодних умов проїзд до усіх населених пунктів області буде забезпечено найближчим часом», - запевнив він.

Губернатор додав, що до ліквідації негоди задіяні близько 700 одиниць снігозбиральної і спеціальної техніки.