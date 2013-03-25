Страшна ДТП на Херсонщині: перекинувся мікроавтобус з пасажирами, є жертви
14:07, 25 березня 2013Суспільство
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У Херсонській області перекинувся мікроавтобус з робітниками. Загинуло 3 особи, 14 - постраждало.
У Херсонській області перекинувся мікроавтобус з робітниками / Фото : poltava.pl.ua
Сьогодні на автодорозі Каховка-Кам’янка Дніпровська у Херсонській області перекинувся мікроавтобус з робітниками, внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 14 - постраждало.
Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, приблизно о 07:45 на 67-му кілометрі автодороги Каховка – Кам’янка Дніпровська водій мікроавтобусу «Мерседес – 410», який перевозив 22 робітника на польові роботи до смт. Горностаївки, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 14 постраждало.
Постраждалі доставлені до Центральних райлікарень Горностаївського (2 чоловіка) та Великолепетиського (12 чоловік) районів.
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