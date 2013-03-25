Прокуратура почала розслідування проти керівника концерну Міноборони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

У повідомленні зазначається, що цей керівник “унаслідок зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб у період з 2003 по 2011 роки надав дозволи на незаконне відчуження 47 об’єктів нерухомості, чим державі завдано збитків на загальну суму понад 28 млн грн”.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 423, ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.