У Хмельницькому відзначили річницю визволення від фашистів
01:23, 26 березня 2013Суспільство
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У Хмельницькому на Військовому кладовищі відбулася церемонія покладання вінків та квітів до обелісків та пам’ятників на честь визволителів області від німецько-фашистських загарбників.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, участь у заході взяли перші особи області та міста: голова ОДА Василь Ядуха, голова облради Микола Дерикот і міський голова Сергій Мельник. Вони поклали вінки та квіти до меморіального комплексу “Вічний вогонь”.
Як відомо, 25 березня 1944 року військами Першого Українського фронту місто Проскурів (нині - Хмельницький) було визволене від німецько-фашистських загарбників.
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