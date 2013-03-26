У Хмельницькому відзначили річницю визволення від фашистів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, участь у заході взяли перші особи області та міста: голова ОДА Василь Ядуха, голова облради Микола Дерикот і міський голова Сергій Мельник. Вони поклали вінки та квіти до меморіального комплексу “Вічний вогонь”.

Як відомо, 25 березня 1944 року військами Першого Українського фронту місто Проскурів (нині - Хмельницький) було визволене від німецько-фашистських загарбників.