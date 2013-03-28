Директор виплатив свій штраф грошима підприємства
У Львові директор комунального підприємства “Тополя-406” сплатив 340 грн штрафних санкцій, накладених на нього за допущенні порушення у роботі, з рахунку підприємства, яке він очолює.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, встановлено, що за допущені порушення у роботі інспекцією Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області на останнього було накладено штраф. Водночас директор, скориставшись своїм службовим становищем, штраф, накладений на нього особисто, незаконно сплатив з коштів комунального підприємства.
Прокуратурою Шевченківського району Львова відносно директора було складено адміністративний протокол за вчинення корупційних дій. За клопотанням прокуратури вказаного посадовця суд визнав винним у корупційному правопорушенні. На нього накладено 850 грн адміністративного стягнення та зобов’язано сплатити незаконно отримані 340 грн з рахунку ЛКП.
Крім цього, посадовця звільнено із займаної посади.