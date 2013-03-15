У Вищому спецсуді кажуть, що за нового КПК у СІЗО садять вдвічі рідше

11:15, 15 березня 2013
Суспільство
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Кількість випадків взяття під варту громадян з моменту вступу в дію норм нового Кримінального процесуального кодексу зменшилась на 50%.

В’язнів у СІЗО поменшало / Фото : РИА Новости

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Станіслав Міщенко під час круглого столу в Києві.

“З моменту набрання чинності нового КПК кількість випадків обрання такого запобіжного заходу як взяття під варту у порівнянні з аналогічними періодами минулих років значно зменшилась - більше, ніж на половину. Частіше перевага надається альтернативним заходам”, - повідомив С.Міщенко.

За його словами, новий КПК набрав чинності 20 листопада 2012 року, проте його ефективність уже демонструється на практиці.

Так, зауважив С.Міщенко, станом на 1 березня вже застосовано на практиці більш як 200 разів таку міру запобіжного заходу як застава і понад 500 разів - домашній арешт.

Окрім того, зазначив С.Міщенко, було ухвалено 1500 вироків на підставі угоди учасників судового процесу про примирення. Також, сказав він, активно застосовується норма щодо угоди про визнання винуватості.

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