Янукович: ми піднялися в світовому рейтингу на 15 позицій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на засіданні Комітету з економічних реформ він сказав: «Ми піднялися у світовому рейтингу на 15 позицій за останні два роки, і це місце непогане і результат, але він не відповідає нашому інвестиційному потенціалу й очікуванню бізнес-середовища».

В.Янукович наголосив, що з 18 пунктів плану заходів щодо підвищення показників України в рейтингу легкості ведення бізнесу, які були заплановані на перший квартал цього року, не реалізовано й половини.

«Я добре розумію, що Верховна Рада в цьому році практично не працювала, але в нас є ціла низка законів, які нам треба імплементувати, і сьогодні в цьому залі зібралися всі, від кого це залежить: перш за все - це наші керівники уряду, голови адміністрацій», - зазначив Президент.