Австрійська фірма домоглася права палити київське сміття

Австрійська фірма «AVN» виграла тендер на будівництво нового сміттєспалювального заводу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його інформацією, обсяг інвестицій пов’язаний з цим проектом становить близько 400 млн. доларів. Він зазначив, що австрійська фірма протягом трьох років береться побудувати сміттєспалювальний завод, при цьому з бюджету столиці не виплачується жодної копійки. Потім два роки новий об’єкт експлуатується і лише через 5 років Київ почне виплачувати вкладені фірмою у будівництво кошти. Виплати триватимуть 12 років. «Тобто вони вигідні ці інвестиції», - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Однак, за його словами, на сьогоднішній день виникла деяка проблема з оформленням документів з фірмою «AVN». Зокрема, типовий договір, який пропонується на підпис фірмі владою Києва, не відповідає договору, який може використовувати для отримання кредитів зазначена фірма. Тому зараз проходять зустрічі, на яких погоджується це питання. Водночас А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що, на його переконання, проблему буде вирішено найближчим часом. «Я думаю, що все буде нормально. Вийдемо з цим на Київраду, затвердимо договір», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.