Офіційний курс валют на 5 квітня

04:00, 05 квітня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 4 квітня – 799.3000)

100 EUR – 1024.5427 (на 4 квітня – 1025.3420)

10 RUR – 2.5198 (на 4 квітня – 2.5462)

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