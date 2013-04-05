Офіційний курс валют на 5 квітня
04:00, 05 квітня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 4 квітня – 799.3000)
100 EUR – 1024.5427 (на 4 квітня – 1025.3420)
10 RUR – 2.5198 (на 4 квітня – 2.5462)
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