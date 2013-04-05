Офіційний курс валют на 5 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 4 квітня – 799.3000) 100 EUR – 1024.5427 (на 4 квітня – 1025.3420) 10 RUR – 2.5198 (на 4 квітня – 2.5462) Усі курси валют на 5 квітня

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