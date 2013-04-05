У Києві знайшли більше десятка місць, де земля може піти з-під ніг

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, зсувонебезпечні зони було виявлено в ході моніторингу, організованого у зв'язку з проходженням весняного паводку.

За інформацією головного гідрогеолога КП «СУПР» Василя Бокового, що була озвучена під час засідання Міського оперативного штабу із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, наразі на вулиці Воздвиженській (будинки №1, 3 та 5), де днями стався сплив ґрунту, працюють спеціалісти та вживають першочергові протиаварійні заходи.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Подільського району Геннадія Гришина, який наразі знаходиться на місці події, тимчасово до готелю «Оберіг» відселено 5 осіб. Районні служби продовжують опитування щодо відселення інших мешканців будинків.

Усього необхідно тимчасово відселити 12 родин (24 особи), для яких підготовлені відповідні помешкання. На період відсутності мешканців у квартирах забезпечено цілодобову охорону житла та майна киян співробітниками органів правопорядку.

«Профільні служби обрізали дерева, які внаслідок спливу можуть впасти на житлові будинки, поставили на вікна решітки, а також зняли стовп зовнішнього освітлення, тривають інші протиаварійні роботи», – сказав Г.Гришин.

В КМДА зазначають, що спеціалістам Інституту «Київпроект» і спеціалізованого управління протизсувних робіт доручено розробити необхідний комплекс заходів для локалізації та недопущення поширення зсувонебезпечних процесів.