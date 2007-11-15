Ющенко: українському суспільству непритаманні антисемітизм і ксенофобія

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оцінює державний візит до Ізраїлю як успішний.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це він заявив у Єрусалимі під час зустрічі з представниками політичних і академічних кіл Ізраїлю.

«Я вірю, що візит заклав нові підвалини наших відносин, нову динаміку. В Ізраїлі я побачив багато друзів України», – сказав Президент.

У своєму виступі В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості співпраці України та Ізраїлю у гуманітарній та соціальній сферах.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в ході вчорашніх зустрічей з керівництвом Ізраїлю він запропонував на початку 2008 року провести третій раунд переговорів щодо взаємного визнання прав на пенсійне забезпечення громадян – вихідців з України, яка проживають в Ізраїлі, та навпаки. Президент висловив переконання, що такий крок матиме позитивний вплив на право громадян наших держав обирати місце свого проживання.

Говорячи про важливість співпраці у вшануванні спільних сторінок історії єврейського та українського народів, В.ЮЩЕНКО озвучив ініціативу української сторони щодо вшанування видатних євреїв – вихідців з України. Йдеться про встановлення пам’ятних знаків, присвоєння імен бібліотекам тощо. «Ми хотіли, щоб це стало окремим конспектом наших відносин. Це потрібно робити обом сторонам», – сказав Президент.

За його словами, Україна також запропонувала ізраїльській стороні сформувати спільний погляд на облаштування єврейських святинь, розташованих на території нашої держави.

Глава Української держави, крім того, повідомив, що був і залишається прихильником передачі культових споруд різних конфесій відповідним духовним інституціям. «Це краща форма їх використання», – сказав він, нагадавши, що в Україні 84 зі 109 синагог вже передані єврейським громадам. «Я готовий і надалі співпрацювати з єврейською громадою щодо оптимізації цього питання», – пообіцяв В.ЮЩЕНКО.

Президент відзначив зацікавленість України у тіснішій співпраці з Ізраїлем та відповідними громадськими інститутами у темі Голокосту. За його словами, в ході державного візиту було домовлено, що ближчим часом в Україну прибуде делегація з представників меморіального комплексу «Яд Вашем». «Ми зацікавлені у розробці цим інститутом пам’яті окремої програми для України», – сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що кожен четвертий загиблий у Голокості був вихідцем з України.

У цьому контексті Президент наголосив, що в Україні державні нагороди вже отримали праведники світу, які рятували євреїв у роки Голокосту. В.ЮЩЕНКО повідомив, що недавно підписав указ про повернення з державних архівів єврейським громадам сувоїв Тори. «Це є відкрита позиція держави з урегулювання таких делікатних історичних питань», – зазначив він.

Глава держави наголосив, що для українського суспільства є нехарактерними явища антисемітизму та ксенофобії, а у владних колах «немає носіїв такої ідеології».