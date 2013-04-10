Богатирьова: Закон про загальнообов'язкове медстрахування буде у 2015 році

Про це заявила міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова під час зустрічі з представниками провідних регіональних видань, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За її словами, документи такого рівня не приймаються "сьогодні на сьогодні", до прийняття закону треба підготуватися.

Вона нагадала, що, відповідно до Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, до кінця 2014 року має бути завершена підготовка до запровадження обов'язкового соціального медичного страхування. І лише після того йтиметься про прийняття закону, сказала Р.Богатирьова.

Міністр зазначила, що нині робота полягає в тому, щоб розрахувати всі існуючі ресурси: провести кадровий аудит, аудит матеріально-технічного забезпечення медичних закладів, які могли б конкурувати між собою в боротьбі за пацієнта і надавати йому медичні послуги.

За її словами, необхідно створити державний реєстр хворих, розробити обов'язкові нормативні документи з економічними розрахунками щодо кожного виду медичної допомоги. "Це необхідно для розуміння, які ресурси потрібні, щоб ця система запрацювала", - пояснила Р.Богатирьова.

Міністр підкреслила, що Національна модель обов'язкового медичного страхування має враховувати як сучасний стан розвитку нашої країни, так і особливості вітчизняної системи охорони здоров'я.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над новим проектом закону. У ньому має бути чітко визначено порядок взаємодії всіх суб'єктів системи медичного страхування - держави, страховиків, страхувальників, надавачів медичних послуг, застрахованих осіб, а також порядок сплати та використання страхових коштів, здійснення контролю за діяльністю цієї системи та якістю надання медичної допомоги", - повідомила Р.Богатирьова. Законопроект також має визначати перелік послуг, вартість яких покривається за рахунок бюджетних коштів та за рахунок медичного страхування.

Страховиком у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування повинен виступити Фонд медичного страхування України, який має бути самоврядною некомерційною організацією. На етапі становлення системи цей фонд перебуватиме під управлінням держави, а в подальшому - після відпрацювання основних елементів системи - підходи до управління фондом можуть бути змінені, зазначила міністр.

"Запровадженню в Україні системи обов'язкового медичного страхування має передувати певний підготовчий період, протягом якого систему охорони здоров'я слід адаптувати до роботи в нових умовах", - підкреслила Р.Богатирьова, додавши, що, зокрема, мають запрацювати економічні методи управління, втілення яких - окреме завдання для організаторів охорони здоров'я.