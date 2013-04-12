«Свобода»: перевізників лякають «братками» і «Беркутом» на підступах до Харкова

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні ВО «Свобода».

Зокрема, як стверджують в партії, «12 квітня на виїзді з Прилуцького району Чернігівської області старший інспектор Прилуцького управління ДАІ капітан Андрій Кізім особисто контролює автошлях, аби не пропускати жодного пасажирського автобуса в Харків, де відбудеться акція “Вставай, Україно!”. Цей офіцер є відповідальним у місцевому управлінні Державтоінспекції за роботу з перевізниками. Саме він напередодні займався залякуванням водіїв, погрожуючи їм позбавленням ліцензій на перевезення та водійських прав».

Так, за даними «Свободи», із самого ранку капітан А.Кізім зупинив автобус, на якому до Харкова їхали активісти з Чернігова. «ДАІшник заявив водію, що повз нього той не проїде, нехай “хоч полями” його об'їжджає. Також Андрій Кізім зазначив: якщо водієві якось і вдасться довезти активістів до Полтави, то далі він вже точно не проїде, адже там на учасників акції протесту очікують “братки” та бійці спецпідрозділу “Беркут”, - зазначили в опозиції.

Після цих залякувань перевізник був змушений повертатися до Чернігова, а активісти вирушили до Харкова на попутному транспорті, розповіли в «Свободі».

При цьому в партії додали, що «напередодні ДАІ залякувало перевізників по всій Чернігівщині».

За даними «Свободи, водії пасажирського автотранспорту зазначають, що так серйозно їх залякують вперше. «Якщо раніше перевізників просто обдзвонювали, то тепер зібрали всіх разом і проводили “виховну бесіду”. Водіям казали, що вони назавжди залишаться без ліцензій на перевезення та прав на водіння транспортом», - зазначається в повідомленні.