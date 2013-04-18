Стали відомі найбагатші бізнесмени Росії

Порівняно з минулим роком капітал Усманов зменшився на 500 мільйонів доларів, повідомляє РІА Новости.

На другому місці, піднявшись на чотири позиції, розташувався співвласник "Альфа-Груп" Михаїл Фрідман з 16,5 мільярда доларів, на третьому, піднявшись на сім сходинок, - глава НОВАТЕК Леонід Міхельсон з 15,4 мільярда доларів.

З четвертого по десяте місце зайняли голова групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг з 15,1 мільярда доларів (піднявся на чотири щаблі), президент ЛУКОЙЛу Вагіт Алекперов з 14,8 мільярда доларів (зберіг п'яте місце), голова ради директорів "Єврохіму" Андрій Мельниченко з 14,4 мільярда доларів (зростання на п'ять позицій), президент компанії "Інтеррос" Володимир Потанін з 14,3 мільярда доларів (здав три позиції), голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін з 14,1 мільярда доларів (мінус шість позицій) , співвласник Gunvor Group Геннадій Тимченко з 14,1 мільярда доларів (зростання на три ступені) і лідер партії "Громадянська платформа" Михайло Прохоров з 13 мільярдами доларів (мінус три позиції).