Підвищилась температура у вентиляційному штреку і в лаві шахти ім. Засядька

На шахті імені О.Засядька в Донецьку знайдене тіло ще одного гірника. Загиблими вважаються 70 шахтарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на шахті повідомив журналістам керівник урядової комісії з питань ліквідації аварії, віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Зараз ми знайшли 70 тіл загиблих. Із 70-ти загиблих 57 уже піднято на поверхню», - сказав він. При цьому він уточнив, що із 57 тіл загиблих 38 вже пізнано.

А.КЛЮЄВ відзначив, що у рятувальників виникли "певні складнощі". "Підвищилась температура у вентиляційному штреку і в лаві, тому ми зараз проводимо додаткову техраду", - сказав віце-прем`єр. "Визначатимемо подальший рух рятувальників", - вказав він.

Віце-прем`єр також додав, що комісією вирішуються питання щодо організації похорону загиблих. Перших 28 буде поховано 20 листопада, з них 19 - у Донецьку.