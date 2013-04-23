НБУ: обмеження готівкових розрахунків буде затверджене після обговорення

Згідно з повідомленням прес-служби, зазначена ініціатива підтримується Міністерством доходів і зборів, Державною службою фінансового моніторингу, Незалежною асоціацією банків України, Європейською Бізнес Асоціацією, територіальними управліннями та структурними підрозділами НБУ.

На даний час Національний банк обробляє отримані в ході обговорення пропозиції. "Узгоджуються питання практичного застосування обмеження за розрахунками готівкою між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню, зокрема, шляхом внесення змін до інших нормативно-правових актів Національного банку України в частині визначення статусу спеціального депозитного рахунку нотаріуса", - йдеться в повідомленні.

Для оптимізації нормативної бази Нацбанк розглядає можливість включення до проекту існуючого на сьогодні обмеження за розрахунками готівкою між підприємствами та фізичними особами - підприємцями (10 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, на офіційному сайті НБУ оприлюднено проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку. Громадське обговорення документу тривало до 8 квітня. Проектом постанови передбачено розширити коло осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.