«Дорожній контроль» заявляє про підпал автомобіля свого активіста

Про це УНІАН повідомив керівник Луганської обласної організації «Дорожнього контролю» Олександр Кузнєцов.

За його словами, сьогодні вночі на стоянці громадського транспорту невідомі спалили автомобіль (ВАЗ-2109) активіста «Дорожнього контролю» Андрія Ахматова.

О. Кузнєцов розповів, що минулого тижня троє представників організації, з ним, зокрема, зустрічалися з начальником ГУ МВС України в Луганській області Євгеном Польським, заявивши про наростаючий тиск з боку співробітників міліції на активістів організації і їхніх близьких родичів. У ході зустрічі активісти заявили, що все, що відбувається, «складно пояснити випадковістю і якщо не припиниться тиск, вони будуть змушені закрити організацію і поінформують про це міжнародну громадськість».

До зустрічі з Є. Польським, на початку квітня, активісти «Дорожнього контролю» також звернулися до нього з відкритим листом, в якому закликали сприяти врегулюванню конфлікту, пов'язаного з їхньою активною громадянською позицією.

О. Кузнєцов також повідомив, що за два дні до підпалу машини А. Ахматова, активісти «Дорожнього контролю» виступали в прямому ефірі луганського телеканалу «ІРТА», де обговорювали ситуацію на дорогах області, випадки тиску на активістів організації.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня в Рубіжному Луганської області керівника Луганської обласної організації «Дорожнього контролю» Олександра Кузнєцова було побито.

Також 4 квітня в Луганську невідомі зловмисники намагалися підпалити будинок місцевого активіста «Дорожнього контролю».