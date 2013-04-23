На Львівщині міліція піймала російського терориста

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, до міліції надійшла інформація від Управління Федеральної служби безпеки РФ у Тюменській області про розшук 32-річного громадянина Росії. Чоловіка обвинувачують в організації діяльності екстремістської організації, а також у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності та публічному виправданні тероризму.

Щодо цієї особи судом було прийнято рішення про заборону її діяльності. У розшуку вказаний зловмисник перебував з 2012 року.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції з’ясували, що розшукуваний разом із дружиною переховується на території України, де винаймає квартиру.

22 квітня працівники Управління карного розшуку ГУМВС України у Львівській області затримали чоловіка поблизу місця його проживання. Про подію одразу було повідомлено правоохоронні органи Росії для вирішення питання екстрадиції затриманого. Також працівники міліції перевіряють інформацію про вчинення іноземцем правопорушень чи злочинів на території України.