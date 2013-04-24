Експерт вважає логічним звільнення від спецмита гібридних іномарок

Таку думку висловив старший аналітик з машинобудування інвестиційної компанії «АРТ-Капітал» Олексій Андрейченко щодо ініціативи уряду звільнити гібридні автомобілі з об'ємом двигуна від 1000 куб. см до 2200 куб. см від обкладення спеціальним митом на імпорт.

«Автомобілі з гібридними двигунами були виключені зі списку аналогічно автомобілям з дизельними двигунами, тому що спеціальне мито вводиться для захисту українського автопрому, а в Україні не виробляють таку продукцію і захищати тут в цьому сегменті поки нічого», – сказав експерт.

Нагадаємо, що 11 квітня Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі вирішила звільнити гібридні автомобілі з об'ємом двигуна від 1000 куб. см до 2200 куб. см від оподаткування імпорту в країну нових легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту спеціальним митом, яке стягується з 13 квітня поточного року.