У Києві голова будівельного кооперативу пошила в дурні 78 громадян

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Святошинського району Києва, встановлено, що голова правління упродовж 2006-2008 років укладала договори на придбання житла, за умовами яких громадяни сплачували перший внесок у розмірі 30% від вартості квартири.

Як встановлено в ході слідства, зловмисниця надавала клієнтам неправдиву інформацію щодо залучення їхніх коштів для будівництва житлових будинків у Києві, м. Вишневому та с. Софіївська Борщагівка (Київська область) та надання їм в подальшому як членам кооперативу квартир.

Натомість, умови договорів жінка не виконала, жодної квартири громадяни не отримали.

Від злочинних дій голови правління постраждало 78 громадян, їм завдано збитків на загальну суму майже 8,5 млн грн.

Вироком суду жінку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» та засуджено до 340 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати окремі посади строком на 3 роки.

Під час досудового та судового слідства колишня голова правління частково відшкодувала збитки потерпілим.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих та стягнув на їхню користь понад 5 млн грн компенсацій.