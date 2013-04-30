У Маріуполі перекинувся маршрутний автобус: постраждали 7 людей

Як повідомили в прес-службі ДАІ Донецької області, сьогодні, 30 квітня, близько 10 ранку в Маріуполі, при повороті на одному з перехресть, водій автобуса маршруту №124 не справився з керуванням, автобус занесло, внаслідок чого він упав на правий борт.

«У момент аварії в маршрутці перебувало близько 20 пасажирів, частина з яких дістала травми різного ступеня тяжкості», - сказали в ДАІ, зазначивши, що всіх потерпілих було госпіталізовано.

Також у ДАІ уточнили, що на даний час офіційно з медустанов Маріуполя надійшло підтвердження про надання допомоги семи потерпілим.

«Дані про остаточну кількість потерпілих будуть уточнені протягом дня», - сказали в ДАІ, зазначивши, що на місці ДТП працює оперативно-слідча група, яка з'ясовує всі обставини події.