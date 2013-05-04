Під час сплаву на байдарках у Хмельницькій області загинуло двоє киян

14:21, 04 травня 2013
Суспільство
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На Хмельниччині під час сплаву на байдарках річкою Смотрич загинуло двоє киян.

Кияни сплавлялися на байдарках річкою Смотрич

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався вчора в селі Карачківці Чемеровецького району.

Чоловік 1989 р. н. і жінка 1993 р. н. у складі туристичної групи з 23-х осіб сплавлялись на байдарках річкою, плавзасіб перевернувся і вони загинули.

Тіло чоловіка піднято на берег членами групи, а тіло жінки пізніше знайшли водолази.

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