У Києві міліціонери торгували конфіскованими наркотиками

Співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з прокуратурою столиці припинено протиправну діяльність начальника та трьох міліціонерів відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Оболонського районного управління ГУ МВС України в м. Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у рамках відкритого кримінального провадження співробітниками спецслужби було задокументовано кілька фактів вилучення без складання відповідних процесуальних документів зазначеними службовими особами органів внутрішніх справ наркотичних речовин та їх збуту наркозалежним особам.

25 квітня ц.р. під час проведення спецоперації співробітників міліції було затримано «на гарячому» неподалік райвідділу, після збуту ними наркозалежній особі майже 100 грамів конфіскованого амфетаміну. Їхнього керівника затримано прямо у службовому кабінеті. У ході проведення обшуку за місцем його проживання виявлено та вилучено ампули з трамадолом, наркотичну речовину - марихуану.

Усіх чотирьох осіб затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів) та ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, які передбачають покарання від 6 до 10 років позбавлення волі.

У прес-центрі СБУ зазначають, що наприкінці лютого ц. р. двоє співробітників цього ж райуправління, але іншого відділу, вже потрапляли у поле зору спецслужби. Тоді їх було затримано «на гарячому» безпосередньо після реалізації 2 грамів амфетаміну. У помешканні одного із затриманих було виявлено та вилучено пакунок з марихуаною, ацетильований опій, а також службова документація з грифами таємності. Наразі зловмисники перебувають під арештом і чекають вироку суду.