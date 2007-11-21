Шизофренія – найпоширеніше психічне захворювання на Землі.

У світі налічується 60 млн. шизофреніків – майже півтори України. А людей психопатичного типу взагалі не порахувати – такої статистики немає, пише видання “Київські відомості”.

Цікаво, що на шизофренію часто хворіють творчі люди, а від психопатії частіше потерпають політики. Один нюанс: шизофренія виліковна, психопатія – ні.

У світі налічується понад 60 млн. хворих на шизофренію. У спокійних на вигляд людей може бути парадоксальна логіка чи хворобливо викривлене мислення.

ICTV