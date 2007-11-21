Від психопатії частіше потерпають політики

09:47, 21 листопада 2007
Суспільство
949

Шизофренія – найпоширеніше психічне захворювання на Землі

Шизофренія – найпоширеніше психічне захворювання на Землі.

У світі налічується 60 млн. шизофреніків – майже півтори України. А людей психопатичного типу взагалі не порахувати – такої статистики немає, пише видання “Київські відомості”.

Цікаво, що на шизофренію часто хворіють творчі люди, а від психопатії частіше потерпають політики. Один нюанс: шизофренія виліковна, психопатія – ні.

У світі налічується понад 60 млн. хворих на шизофренію. У спокійних на вигляд людей може бути парадоксальна логіка чи хворобливо викривлене мислення. 

ICTV

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter