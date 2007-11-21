Сьогодні поховають ще 38 гірників

Сьогодні в Донецькій і Луганській областях поховають ще 38 гірників, загиблих внаслідок вибуху на донецькій шахті ім. Засядька 18 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, станом на сьогоднішній ранок ідентифіковано 83 тіла загиблих гірників. Родичам видані для поховання 42 тіла.

Сьогодні в Донецьку поховають 25 гірників, у Макіївці – 3, у Горлівці – 2, у Добропіллі – 3, в Авдіївці, Харцизьку, Селідовому, Новогродовці і Луганську – по одному гірнику.

Вчора в Донецьку поховали 27 гірників. Тіло ще одного гірника було відправлене на батьківщину - до Вінниці.

У прес-службі також уточнили, що сьогодні Державна комісія планує прийняти 28 сімей загиблих гірників для вирішення питань соціального забезпечення.