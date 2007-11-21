Ющенко дав орден голові Конституційного Суду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про нагородження голови Конституційного Суду України Андрія СТРИЖАКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Як повідомляє прес-служба глави держави, в Указі зазначається, що високої нагороди голова Конституційного Суду удостоєний «за значний особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народження».

В.ЮЩЕНКО вручив орден голові Конституційного Суду сьогодні зранку.

Також глава держави привітав А.СТРИЖАКА із 60-річчям, яке він відзначає сьогодні.