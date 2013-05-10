За зрив святкування Дня Перемоги в Тернополі завели кримінальну справу

Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку під час святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні в місті Тернополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільщини, кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих під керівництвом начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури області.

У прес-службі також нагадали, що у парку Слави Тернополя 9 травня проходило святкування Дня Перемоги, під час якого «народні депутати України та інші присутні на заході особи перешкоджали громадянам та представникам окремих політичних партій пройти до Вічного вогню, що знаходиться на центральній алеї парку Слави, для покладання квітів».

Крім того, зазначили в прокуратурі, присутній на заході народний депутат України підпалив та кинув в учасників святкування та працівників міліції, які забезпечували громадський порядок, заздалегідь заготовлений піротехнічний засіб димової дії.

«Наслідок таких дій – зірваний масовий захід – святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні та загострення конфлікту між представниками окремих політичних партій», - йдеться в повідомленні.