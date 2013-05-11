У Миколаївському порту зійшли з рейок і перекинулися тепловоз та 4 вагони

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інцидент стався під час руху вантажного потяга у складі 2 спарених локомотивів, 29 вагонів, завантажених металопрокатом, і 4 порожніх вагонів. З рейок зійшов головний локомотив з подальшим бічним зіткненням з порожніми вагонами, які стояли на іншій колії. Внаслідок зіткнення тепловоз та 4 порожні вагони зійшли з рейок і перекинулися.

Жертв та постраждалих немає. До ліквідації наслідків аварії залучено відновлювальний потяг Одеської залізниці та працівників порту. Причина та розмір матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Миколаївській області.