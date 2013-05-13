На Десні продовжує підніматися вода

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, за минулу добу рівень води у Десні поблизу Чернігова збільшився на 4 см, досягши 622 см над нулем поста (загальне збільшення води з початку повені 305 см).

Повільне підняття рівнів води продовжується на р. Десна нижче смт Макошине.

Водночас, за інформацією управління, на Дніпрі у межах області та на Десні вище смт Макошине спостерігається поступовий спад рівнів води весняної повені. Вода на заплавах великих річок.

У результаті зниження рівня води у р. Сож 12 травня відновлено транспортне сполучення з селом Клубівка Ріпкинського району. Однак на сьогодні залишаються найбільш підтопленими окремі ділянки у селищі Радуль Ріпкинського району та селах Мньов і Дніпровське Чернігівського району.

У цих населених пунктах продовжують чергувати та надавати допомогу населенню 3 пожежно-рятувальні пости Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. У рятувальників 2 БРДМи та човни, за допомогою яких забезпечується життєдіяльність населення. Протягом поминальних днів рятувальники допомагають громадянам дістатися сільських кладовищ.