У Шостці на заводі вибухнув паровий котел: одна людина загинула, двоє постраждали

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у результаті відбулася розгерметизація котла, газоповітряною сумішшю пошкоджено вікна котельні на площі до 2 кв. м. Загинув слюсар.

Одного з операторів котельні (1977 р.н.) з порізами тіла госпіталізовано до Шосткинської центральної районної лікарні. Другий оператор (1951 р.н.), який зазнав опіків та пошкодження рогівки очей, отримав медичну допомогу і від госпіталізації відмовився.