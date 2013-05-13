У Шостці на заводі вибухнув паровий котел: одна людина загинула, двоє постраждали
11:02, 13 травня 2013Суспільство
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Сьогодні вранці у Шостці Сумської області стався вибух малого парового котла у котельній цеху № 14 казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс».
На Шосткинському заводі вибухнув паровий котел
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у результаті відбулася розгерметизація котла, газоповітряною сумішшю пошкоджено вікна котельні на площі до 2 кв. м. Загинув слюсар.
Одного з операторів котельні (1977 р.н.) з порізами тіла госпіталізовано до Шосткинської центральної районної лікарні. Другий оператор (1951 р.н.), який зазнав опіків та пошкодження рогівки очей, отримав медичну допомогу і від госпіталізації відмовився.
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