Крим на травневі свята прийняв 180 тисяч туристів

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві курортів і туризму республіки.

Усього з початку нинішнього року кількість відпочиваючих у Криму становила 483,6 тис. осіб.

"Показник на 23,8% перевищує аналогічний період 2012-го", - уточнили в Мінкурортів.

Традиційно популярністю на травневі свята користувалися Ялта, Євпаторія і Алушта.

Як повідомляв УНІАН, у квітні голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов прогнозував, що туристичний потік до Криму збільшиться на травневі свята на 25% - до 150 тис. осіб.