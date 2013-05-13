Крим на травневі свята прийняв 180 тисяч туристів
20:55, 13 травня 2013Суспільство
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Крим у період травневих свят, з 28 квітня по 12 травня, прийняв 176,4 тис. туристів - це на 29,5% більше, ніж за такий же період минулого року.
Традиційно популярністю на травневі свята користувалися Ялта, Євпаторія і Алушта
Про це УНІАН повідомили в Міністерстві курортів і туризму республіки.
Усього з початку нинішнього року кількість відпочиваючих у Криму становила 483,6 тис. осіб.
"Показник на 23,8% перевищує аналогічний період 2012-го", - уточнили в Мінкурортів.
Традиційно популярністю на травневі свята користувалися Ялта, Євпаторія і Алушта.
Як повідомляв УНІАН, у квітні голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов прогнозував, що туристичний потік до Криму збільшиться на травневі свята на 25% - до 150 тис. осіб.
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