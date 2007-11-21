Шуфрич забагато на себе взяв

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ не мав права домовлятися з Росією про узгодження інформації, що надається громадськості, про масштаби забруднення Азовського і Чорного морів у результаті аварії вантажних кораблів з мазутом і сіркою.

Таку думку в коментарі УНІАН сьогодні висловив міністр навколишнього середовища України Василь ДЖАРТИ.

«Якщо таке було – то, звичайно, міністр не має на це права”, - сказав В.ДЖАРТИ.

Разом з тим, міністр вважає, що зараз передчасно робити висновки про масштаби екологічних наслідків у результаті розливу нафтопродуктів. «Створена українсько-російська робоча група, щоб ми не робили передчасних висновків», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр України з питань надзвичайних ситуацій Н.ШУФРИЧ 16 листопада в телепрограмі «Свобода слова» (телеканал ICTV) під час дискусії із заступником голови Росприроднагляду Олегом МІТВОЛЕМ про масштаби наслідків розливу нафтопродуктів у Керченській протоці заявив, що «в рамках російсько-української робочої групи ухвалено рішення про те, щоб інформацію громадськості виносити узгоджену, як це і прийнято при ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації».

«Я ще раз хочу підкреслити: ми з вами представляємо державні структури, і паніка, крики тут недоречні», - сказав Н.ШУФРИЧ. У свою чергу, О.МІТВОЛЬ підкреслив, що в Конституції Росії написано: «Право кожного громадянина – мати сприятливе навколишнє середовище і достовірну інформацію про його стан».