Слідча комісія оприлюднить перші висновки щодо причин вибуху на шахті ім. Засядька

Сьогодні слідча комісія, яка працює на донецькій шахті імені Засядька, оприлюднить перші висновки щодо причин вибуху.

Про це заявив міністр вугільної промисловості Сергій Тулуб. Наразі на шахті фактично призупинено рятувальні роботи. Там досі триває пожежа, передає ICTV.

Голова державної комісії віце-прем’єр Андрій Клюєв визнав, що тіла вісьмох гірників, яких вважали зниклими безвісти, навряд чи шукатимуть у найближчі тижні. Через постійні пожежі в епіцентрі аварії пошукові роботи можуть затягтися до шести місяців.

Родини загиблих отримають матеріальні виплати лише після того, як суд офіційно визнає гірників загиблими. За втрату годувальників сім’ям виплатять від держави по 100 тисяч гривень, а також благодійну допомогу. Напередодні урядова комісія прийняла 28 родин.

Фахівці, які розслідують усі обставини підземної трагедії, налаштовані рішуче. Не виключено, що копальні, які видобувають вугілля на глибині 1000 метрів, заморозять або взагалі закриють, хоча урядовці й фахівці погоджуються, що рішення має бути виваженим і обґрунтованим.

Через вибух метаново-повітряної суміші 18 листопада на шахті імені Засядька загинули 89 гірників, доля одинадцяти досі невідома.