Прокуратура перевірить каштани на Хрещатику

Відповідні запити направлені до комунального об’єднання «Київзеленбуд» та Головної державної фітосанітарної інспекції в м. Києві, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

Зазначається, що в ході перевірки витребувано тендерну документацію на закупівлю саджанців, висаджених на Хрещатику.

Крім того, фахівцям фітосанітарної інспекції дано доручення перевірити дерева на наявність хвороб та встановити, чи відповідає висаджені каштані сорту, прописаному в договорах, зазначила прес-служба прокуратури Києва.

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Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2013 року генеральний директор “Київзеленбуду” Михайло Царенко повідомив, що до 1 травня “Київзеленбуд” планує посадити 106 каштанів Бріотті на Хрещатику.

Він зазначив, що компанія UDP подарувала столиці загалом 115 саджанців сорту м’ясочервоних Бріотті, тобто, є запас саджанців у випадку, якщо окремі з дерев не приживуться.

Заступник генерального директора компанії UDP Роман Романюк повідомив, що одне дерево коштувало компанії разом із доставкою близько 6 тис. грн. Таким чином, загалом на дерева було витрачено близько 690 тис. грн.

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті, стійких до мінуючої молі, висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

Як повідомляла «Ліга.Новини» з посиланням на Національний екологічний центр України (НЕЦУ), деякі рослини навряд чи доживуть до кінця літа.