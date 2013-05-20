Укравтодор звітує, що відремонтував 98% доріг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві у понеділок начальник "Укравтодору" Євген Прусенко.

За його словами, ямковий ремонт доріг державного значення завершиться до кінця травня, а на дорогах місцевого значення - до кінця червня.

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Прусенко також зазначив, що після складних погодних умов у зимовий час площа пошкоджень доріг збільшилася майже удвічі - до 4,6 млн кв.м.

При цьому він звернув увагу, що станом на 20 травня виконано 98% ремонту - 2,4 млн кв. м доріг державного значення і 37% - 0,5 млн кв. м – доріг місцевого значення.

Водночас керівник "Укравтодору" заявив, що для поліпшення якості доріг в Україні необхідно щорічно упродовж 10 років вкладати в автодорожню галузь від 40 до 50 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України може бути вимушене відмовитися від нових масштабних проектів заради ремонту доріг загальнодержавного і місцевого значення.

При цьому продовжуватиметься співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, а також співпраця на умовах державно-приватного партнерства.

Поліпшення якості доріг потребує збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн з 16,9 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» у 2012 році здійснило касові витрати на загальну суму 10,139 млрд грн, з яких на дорожні роботи витрачено 6,95 млрд грн, а на оплату фінансових зобов'язань за раніше узятими кредитами - 3,1 млрд грн.