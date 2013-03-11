Укравтодор звітує, що на 98% подолав ямковість на дорогах

Станом на 10 березня ліквідовано ямковість на 98% основних доріг загального користування державного значення. Залишилося відремонтувати 61 кілометр основних автошляхів. Про це прем’єр-міністру України Миколі Азарову доповіло керівництво Укравтодору, повідомляє сьогодні Урядовий портал.

«Наразі вже повністю відремонтовано пошкоджені після різких перепадів зимових температур дороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч, Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, Київ – Знам’янка, Красноперекопськ – Сімферополь, Запоріжжя – Донецьк, Улянівка – Миколаїв, Сімферополь – Феодосія.

Наближається до завершення ремонт доріг Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, Знамянка – Луганськ – Ізварене, Київ – Одеса, Кіровоград – Платонове, Одеса – Рені, Північно-східний обхід м. Києва з під’їздом до М-03», - звітує Укравтодор.