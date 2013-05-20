В Україні можуть створити Патентний суд

Про це повідомляє Тиждень.ua з посиланням на коментар першого заступника голови Держслужби інтелектуальної власності Олексія Янова.

За його словами, як показує практика, в Україні найбільше порушуються права на аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми.

«Перевірки проводять державні інспектори з контролю за використанням об’єктів інтелектуальної власності. Так за 2012 рік за результатами перевірок склали й направили до суду 96 протоколів про адміністративні правопорушення. У правопорушників вилучили 26,5 тис. примірників контрафактної продукції», – повідомляє заступник голови Держслужби інтелектуальної власності України.

Проте І квартал 2013 року б’є рекорди: за результатами квартальних перевірок склали та направили до суду 79 протоколів про адміністративні правопорушення та вилучили більше ніж 42 тис. примірників контрафактної продукції на загальну суму близько 956 тис. грн.

За словами Янова, сьогодні українці більш активно захищають свої права в судах усіх рівнів, ніж кілька років тому, і кількість таких справ постійно зростає.

«Здебільшого в судах вирішуються питання порушення на такі об’єкти інтелектуальної власності як торгові марки, але і з авторських прав є приклади судової практики. Саме це дає нам підстави вивчати питання щодо можливості утворення в Україні Патентного суду – суду, який би займався питаннями інтелектуальної власності. Приклади таких відомств діють в інших країнах», – вважає Янов.

До порушників авторського права здебільшого застосовують адміністративні та кримінальні покарання з виплатою штрафів.

Нагадаємо, нещодавно офіс торговельного представника США у щорічній «Спеціальній доповіді 301» вніс Україну як найбільшого порушника авторського права до категорії так званих пріоритетних зарубіжних країн.