Міліція порушила справу про стрільбу в черниць у Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата Олександра Бригинця з посиланням на відповідь на його звернення, отриману від Міністерства внутрішніх справ.

Одну з жінок поранили в руку, іншу - в обличчя. "На сьогодні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення протиправних дій, слідчим відділом Оболонського РУ ГУМВС Україні у м. Києві проводиться досудове розслідування", - зазначили у прес-службі депутата.

У столичному главку міліції підтвердили цю інформацію, зауваживши, що кримінальне провадження відкрито за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, жителі столичної Оболоні виступають проти будівництва римо-католицького храму в їхньому районі.

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Водночас прес-секретар Ордену менших братів в Україні Патрик Оліх стверджує, що у 2004 році католицька громада св. Франциска отримала в Оболонському районі Києва ділянку під храму, яка в 2010 році перейшла в постійне користування церкви. У 2011 році розпочалось будівництво, але через конфлікт з мешканцями прилеглих будинків будівництво було призупинене.

15 квітня 2013 року відбулась нова спроба розпочати будівництво. Однак 16 квітня під час вечірньої молитви на місці майбутнього храму віряни зустрілись з агресивною поведінкою присутніх там людей. «Римо-католики не відповідали на подібні провокаційні дії і продовжували молитись», - наголосив він. Цього ж дня, за його словами, відбулась ще одна подія – у бік людей, які молились, було здійснено постріли, внаслідок чого були поранені чорниці Розалія і Терезіана.