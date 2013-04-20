Католики закликають до діалогу киян, які виступають проти будівництва церкви

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив отець Франциск Ботвіна.

За його словами, на сьогодні немає жодної заборони на будівництво римо-католицького храму святого Франциска Ассизьського в Оболонському районі міста Києва, однак вони самі вирішили призупинити будівництво, щоб розібратись з людьми. «Це наша добра воля – призупинення, щоб не форсувати неприємні події», - наголосив він.

При цьому він звернув увагу на те, що в Оболонському районі проживає більше тисячі парафіян Римо-католицької церкви, а церква розрахована на 200-250 осіб, і розміри церкви становитимуть всього 30 х 15 кв м. Також він заперечив, що ця церква будуватиметься замість дитячого майданчика, зазначивши, що майданчик залишиться поряд, за 20 метрів.

Прес-секретар Ордену Менших Братів в Україні Патрик Оліх розповів, що у 2004 році католицька громада св. Франциска отримала в Оболонському районі м. Києва земельну ділянку під будівництво храму, яка в 2010 році перейшла в постійне користування церкви. У 2011 році розпочалось будівництво, але через конфлікт з мешканцями прилеглих будинків будівництво було призупинене. 15 квітня 2013 року відбулась нова спроба розпочати будівництво. Однак, 16 квітня ввечері під час вечірньої молитви на місці майбутнього храму св. Франциска Ассизьського на Оболоні віряни зустрілись з агресивною поведінкою присутніх там людей. «Римо-католики не відповідали на подібні провокаційні дії і продовжували молитись», - наголосив він.

Цьог ж дня, за його словами, сталась ще одна ганебна подія – в бік людей, які просто молились було здійснено постріли, внаслідок чого були поранені сестри - монашки Розалія та Терезіана. Одна - в руку, інша - в обличчя. П.Оліх зауважив, що дякуючи теплій куртці у одної з монахинь просто залишився синець на руці, щодо другої – Розалії - вона отримала травму обличчя і сьогодні була прооперована, оскільки в м’яких тканинах обличчя було виявлено залізні предмети.

«Факт скерування будь-якої зброї проти людей не може і не повинен бути усправедливлений. Факт пострілів ми вважаємо очевидним, що підтверджує висновок медичного огляду», - наголосив він, звернувшись до правоохоронних органів з проханням боронити безпеку громадян і реагувати на подібні порушення закону в рамках чинного законодавства України.

Також він розповів, що 17 квітня було знесений паркан, де відбувалось будівництво храму. Однак віруючи не йшли на конфлікт з протестувальниками.

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«Ми відкидаємо будь-яку форму насилля, чи словесного, чи фізичного. Ми хочемо лише захисту наших прав на власне місце культу, яке було нам надано згідно із законодавством України», - зауважив він. При цьому П.Оліх зауважив, що в його церкві розуміють почуття мешканців прилеглих будинків, водночас не можна зневажати і права віруючих. Тому врегулювання конфлікту має відбуватися виключно в рамках закону і в атмосфері взаємної поваги.

«Тому вчора до відома мешканців було подано інформацію про те, що більшість робіт, пов’язаних з будівництвом храму, призупинено, з нашого боку ми запропонували створити групу з числа мешканців, які б могли би зустрітись (з представниками церкви – УНІАН) і з’ясувати всі розбіжності», - сказав він, додавши, що вони пропонують провести таку зустріч в суботу, 20 квітня. «Сподіваємось, що цей крок допоможе з’ясувати всі непорозуміння», - сказав П.Оліх.

«Вважаю також за необхідне підкреслити, що дана ситуація не має і не повинна мати релігійного, національного чи політичного характеру», - підкреслив він.