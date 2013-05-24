Україна пропонує Польщі лібералізувати вантажні перевезення

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив глава міністерства Володимир Козак під час зустрічі із заступником державного секретаря Міністерства транспорту, будівництва і морського господарства Республіки Польща Мачеєм Янковським у рамках Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу (Німеччина).

«Обсяги міжнародних вантажних автомобільних перевезень між Україною і Польщею одні з найбільших у двосторонніх відносинах нашої держави», - сказав Козак, відзначивши, що українське міністерство вже розробило проект протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Республіки Польща про міжнародні автомобільні перевезення від 18 травня 1992 року, який готові передати до Польщі й обговорити його положення найближчим часом.

При цьому міністр інфраструктури України відзначив значний розвиток авіаперевезень між країнами, якому, зокрема, сприяє підписана 12 березня 2013 року нова Угода про повітряне сполучення.

Водночас, для покращення інших видів транспортного сполучення між Україною і Польщею Козак запросив польську сторону до більш активної роботи над низкою спільних міжурядових документів, серед яких: проекти Угоди про залізничне сполучення через державний кордон, Угоди про утримання дорожніх прикордонних мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні та Угоди про морське торгове судноплавство.

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Як повідомляв УНІАН, Україна також запропонувала Росії повну лібералізацію вантажних перевезень між країнами.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізникові України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів та здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями. Українські автоперевізники в 2012 році, з урахуванням дозволів, виданих Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) і держпідприємством СМАП, одержали 660 тис. дозволів на міжнародні автоперевезення.

Укртрансінспекція за 3 місяці 2013 року видала 2 083 тис. дозволів на здійснення автоперевезень.