Україна пропонує Росії повну лібералізацію вантажних перевезень

Про це заявив голова Міністерства інфраструктури Володимир Козак під час зустрічі з міністром транспорту Російської Федерації Максимом Соколовим у рамках Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу (Німеччина).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, українська сторона вже підготувала проект міжурядової угоди про міжнародне автомобільне сполучення, в якому передбачається повна відмова від дозвільної системи при транзитних перевезеннях і перевезеннях до/з третіх країн.

«Ефективність і успішність скасування обмежень на перевезення між двома країнами доводить авіаційна галузь - в цій сфері на сьогодні між Україною і Росією не існує жодних обмежень ні за частотами, ні за пунктами призначення і кількістю авіакомпаній», - відзначив Козак.

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Крім того, міністри домовилися активізувати роботу щодо підвищення ефективності автомобільної, морської і залізничної підгалузей транспорту і відповідних робочих груп і комісій.

«Збільшення вантажопотоків між країнами сприятиме підвищенню рівня національних економік як України, так і Росії, адже розвиток галузі передбачає інвестування в будівництво доріг, залізничних колій, модернізацію рухомого складу і розвиток портів тощо», - переконаний міністр інфраструктури України.

Довідка: Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізникові України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів та здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.

Українські автоперевізники в 2012 році, з урахуванням дозволів, виданих Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та держпідприємством СМАП, одержали 660 тис. дозволів на міжнародні автоперевезення.

Укртрансінспекція за 3 місяці 2013 року видала 2 083 тис. дозволів на здійснення автоперевезень.