У Чернігові жінки влаштують забіг на шпильках

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 28 травня, під час прес-конференції повідомили представниці ініціативної групи. Свою акцію вони називають не політичною, її підтримали члени різних громадських організацій та журналісти.

За словами керівника Чернігівської профспілки підприємців Олени Варнакової, зараз ведеться багато розмов щодо ремонту доріг у масштабах країни. "Однак ніхто не говорить про стан тротуарів. Страждають ті, хто не має машини, а хоче виглядати привабливо", - сказала вона. "В результаті, жінкам доводиться надавати перевагу взуттю без підборів, але й те потрібно ремонтувати. Тож представники ініціативної групи у Чернігові, аби змінити ситуацію, вирішили у нетрадиційний спосіб привернути увагу до проблеми і влаштувати забіг", - зазначає Варнакова.

За її словами, "навіть визначили приз за перемогу – сертифікат на ремонт взуття терміном на три місяці".

Журналістка Алла Скорик підтримала акцію і зазначила, що стан чернігівських тротуарів потребує поліпшення також для молодих мам, які возять дітей у візочках, для дітей, які хочуть кататися на роликах, для інвалідів, для літніх людей.

Журналістка також підтримала думку інших жінок щодо зовнішнього вигляду. "Нам хочеться обирати взуття не під ями, а під свій настрій", - сказала вона. Скорик зізналася, що завжди, коли взуває високі підбори, бере із собою зручне взуття, аби уникнути непередбачуваних ситуацій.

Окрім забігу "на шпильках" жительки Чернігова планують провести "модне дефіле у валянках, калошах, лаптях тощо" перед міською радою, а ще станцювати "буги-вуги у калошах".

Жінки висловили переконання, що їхні неординарні акції привернуть увагу керівників міста і спонукають вжити заходи, аби тротуари у Чернігові дозволяли ходити по них на високих підборах.