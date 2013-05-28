Даішники піймали водія, який в Умані збив жінку і втік

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ в Черкаській області, в місті Умань на 208 км автодороги Київ–Одеса сьогодні, 28 травня, близько 2 години ночі невідомий легковик скоїв наїзд на 72-річну жінку–пішохода, яка переходила проїжджу частину в невстановленому місці. Водій з місця пригоди втік. Жінку з численними травмами доставили до лікарні.

При огляді місця пригоди, працівниками відділу ДАІ Уманського райвідділу міліції знайшли уламки бокового дзеркала та залишки фарби бежевого кольору. Після перегляду запису з відеокамер, були встановленні автомобілі подібного кольору, які рухались по автодорозі Київ–Одеса, в проміжок часу, коли була скоєна ДТП. Подальшою перевіркою транспортних засобів, сектором розшуку УДАІ Черкаської області було встановлено, що наїзд скоєно автомобілем "Skoda Superb" під керуванням 43–річного мешканця селища Голованівськ Кіровоградської області. Водій в скоєному ДТП зізнався. Автомобіль та водій затримані та доставлені до Уманського міського відділу.

За фактом порушення Правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Обставини пригоди встановлюються правоохоронцями.